Президент Латвії назвав умови скасування економічних санкцій проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Латвії Раймонд Вейоніс під час спільної з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ у Києві.

«Я сподіваюсь на повне і безумовне виконання Мінських домовленостей. Це надзвичайно важливо сьогодні для всіх. Існування економічних санкцій проти РФ має зберігатись до повного виконання положень Мінських угод. Перш за все, це стосується виведення всіх іноземних військ з території України, військового озброєння, а також військових з території України. Перегляд економічних санкцій по відношенню до РФ неможливий без виконання основних положень Мінських угод. Якщо РФ буде говорити про перенесення виконання Мінських угод, зміщення їх у часі, нічого доброго з цього не вийде», - сказав президент Латвії.

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Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також заявила, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть діяти, поки Мінські угоди не будуть виконані.