Бізнес погіршив оцінку інвестклімату України через низькі темпи боротьби з корупцією

Про це йдеться у дослідженні асоціації, текст якого має УНІАН.

«Хочемо акцентувати вашу увагу, що 3 бали - це нормальний рівень, а все, що нижче, - це негативне значення. Згідно з отриманими даними, 89% бізнесменів не задоволені станом інвестиційного клімату в Україні (на 8% більше, ніж у попередньому дослідженні). Топ-менеджери констатують, що рівень боротьби з корупцією не відповідає її розмірам, а реформи, на жаль, втілюються занадто повільно і мляво», - говориться в дослідженні.

Згідно з опитуванням, більше половини опитаних бізнесменів не очікують позитивних змін у 4-му кварталі поточного року. Бізнесмени скаржаться на те, що обіцяні реформи досі не реалізовані, і майбутнє цих перетворень виглядає досить сумнівно. При цьому лише 12% респондентів вважають, що Україна буде досить прибутковим напрямком інвестування для нових інвесторів у жовтні-грудні 2015 року.

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев'янко зазначила, що відсутність реальних кроків у боротьбі з корупцією та почуття незахищеності перед законом - дві проблеми, які непокоять бізнес-співтовариство і зупиняють нових інвесторів, які розглядають можливість вкладення коштів в Україну.

«Якщо інвестор буде розуміти, що його права захищені, що до нього не прийдуть вимагати хабарі, якщо він не стане об'єктом нескінченних експериментів у податковій і митній сферах, - він буде працювати в інтересах економіки країни, вкладати гроші і розвиватися. Якщо ні - рівень інвестиційної привабливості буде і далі залишатися вкрай низьким», - наводяться в повідомленні слова Дерев'янко.

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Як повідомляв УНІАН, у 2-му кварталі представники великих підприємств України, що входять до Європейської бізнес асоціації (ЄБА), яка об'єднує порядку 870 вітчизняних і міжнародних компаній, підтвердили низький рівень очікувань від діяльності влади, а також констатували відсутність просування реформ і поліпшення інвестиційного клімату. Індекс інвестиційної привабливості у 2-му кварталі становив 2,66 балу.

Довідка УНІАН. Дослідження індексу інвестиційної привабливості проводиться у 29-й раз. Він визначає настрої бізнесу і є інтегральним показником, який формується на підставі думки авторитетних топ-менеджерів провідних українських та міжнародних компаній.