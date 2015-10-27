У банку "Фінансова ініціатива" продовжили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на невизначений термін тимчасову адміністрацію в банку «Фінансова ініціатива» через наявність заборони на ліквідацію банку, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, фонд також продовжив повноваження тимчасового адміністратора банку Дмитра Кашути.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 23 червня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Фінансова ініціатива», що належить власнику ліквідовуваного наразі «VAB Банку» Олегу Бахматюку. З 24 червня до 23 жовтня в банку «Фінансова ініціатива» працювала тимчасова адміністрація.

Господарський суд Києва заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний банк «Фінансова ініціатива», який раніше належав одному з найбільших аграрних виробників України компанії «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.

Фонд має намір оскаржити рішення суду за позовом компанії Perusta Constructions Ltd, що забороняє ліквідацію банку «Фінансова ініціатива», а також готує заперечення проти самого позову компанії.

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Крім того, фонд попросить суд роз'яснити, яким чином можна забезпечити виконання рішення суду без порушення чинного законодавства, яке не передбачає проміжного статусу для неплатоспроможного банку, крім тимчасової адміністрації або ліквідації.