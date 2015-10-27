У Раді озвучили ключові деталі податкової реформи: зниження ПДВ до 15%, податку на прибуток до 10%

Про це йдеться в розробленому і зареєстрованому парламентським комітетом з питань податкової та митної політики законопроекті №3357 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації.

Відповідно до законопроекту, спецрежим з ПДВ застосовуватиметься лише щодо операцій у тваринництві. Крім того, будуть скасовані особливості оподаткування ПДВ у разі поставки зернових і технічних культур, в результаті чого всі платники, які експортуватимуть зерно, отримають право на бюджетне відшкодування ПДВ.

Комітет пропонує поступово до 2018 року збільшити ставки оподаткування для підприємців-спрощенців третій групи - платників ПДВ до 5% з нинішніх 2% і неплатників ПДВ - до 10% з 4%, а також зменшити річний оборот доходу до 5 млн грн з 20 млн грн.

Крім того, законопроектом передбачається встановлення ставки єдиного соціального внеску на рівні 20% і скасування максимальної величини бази нарахування ЄСВ, а також збільшення до 10 з 3 прожиткових мінімумів порогу для оподаткування пенсій.

Депутати також пропонують введення електронної акцизної накладної та поступове збільшення протягом 3 років ставок акцизного податку на спирт, алкогольні напої та пиво - на 15% щорічно, а на тютюнові вироби - на 20% щорічно.

Документом передбачається замість чинного транспортного податку, встановленого на всі автомобілі з об'ємом двигуна більше 3 літрів, ввести критерій оподаткування автомобілів дорожче 1 млн грн. При цьому для оцінки вартості автомобіля пропонується враховувати марку, модель, рік випуску, тип і об'єм двигуна, тип коробки передач і пробіг автомобіля. Разом з тим, чинну ставку податку у розмірі 25 тис. грн та строк експлуатації автомобіля менше 5 років в комітеті запропонували залишити без змін.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 26 жовтня зареєстрував на сайті парламенту проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації.

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Міжнародний валютний фонд може припинити фінансування України у разі, якщо профільний комітет парламенту внесе свій варіант податкової реформи. Водночас голова податкового комітету Ніна Южаніна спростувала дану інформацію. За її словами, депутати провели зустріч з представниками МВФ і домовилися у листопаді після приїзду місії Фонду провести обговорення планованих податкових змін.