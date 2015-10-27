Влада Росії готується до нових економічних шоків через нафту

Мінекономрозвитку РФ передбачає, що російську економіку за умов збереження цін на нафту на рівні 40 доларів за барель протягом 2016-2018 років очікують нові шоки, які потребують додаткового часу для відновлення економіки на докризовий рівень, заявив заступник голови Мінекономрозвитку Олексій Ведєв.

"Консервативний сценарій передбачає траєкторію зниження нафти до 40 доларів за барель — середньорічний рівень в 2016 році, і даний рівень нафтових цін зберігається до 2018 року. За нашими оцінками, таке зниження буде означати повторний шок для російської економіки, зовнішній шок і, звичайно, потрібен час для адаптації до нових умов", — сказав Ведєв, виступаючи на "урядовій годині" в Раді Федерації, передає РИА Новости.

У кінці серпня міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв говорив, що ймовірність такого сценарію невисока.

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"У цьому сценарії ми очікуємо наступного року зниження як ВВП, так і інвестицій, і реальних доходів населення. Повернення економіки на докризовий рівень в цьому сценарії очікуємо не раніше 2020 року", — додав Ведєв.