Депутатський варіант податкової реформи поставить під загрозу співпрацю з МВФ – експерти

«Сам по собі факт внесення не повинен підірвати програму, але прийняття в нинішньому вигляді – цілком може. Малоймовірно, що депутати підуть на скорочення витрат, відповідно до втрати податкових надходжень», - зазначив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

У той же час, на думку експерта, внесення законопроекту такою кількістю депутатів може змусити МВФ прийняти нестандартні заходи, наприклад, вимагати від президента як умови нинішнього перегляду програми, щоб він взяв на себе зобов'язання ветувати цей закон у разі його прийняття.

«Якщо МВФ не піде цим шляхом, то найближчий транш може бути отриманий, але вже наступний буде малоймовірний через незбалансованість бюджету», - сказав експерт.

На думку співробітника Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Ярослава Жаліло, шансів на ухвалення даного законопроекту у комітету немає.

«Пропозиції дуже розбалансовані, недостатньо підкріплені розрахунками і вкрай ризиковані для бюджетної стабільності. Якщо автори хочуть просувати їх, вони повинні пояснити, як передбачається закрити фіскальний розрив, з приводу якого переживають МВФ і Мінфін», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 26 жовтня зареєстрував на сайті парламенту проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації.

Раніше ряд ЗМІ повідомили про те, що Міжнародний валютний фонд може припинити фінансування України у разі, якщо профільний комітет парламенту внесе свій варіант податкової реформи. У той же час голова податкового комітету Ніна Южаніна спростувала дану інформацію. За її словами, депутати провели зустріч з представниками МВФ і домовилися в листопаді після приїзду місії фонду провести обговорення планованих податкових змін.

Зокрема, депутати пропонують знизити базову ставку податку на прибуток підприємств до 15% з 18%, знизити ставку податку на додану вартість з 20% до 15%, а також знизити базову ставку податку на доходи фізичних осіб до 10% з діючих 15% і 20%.