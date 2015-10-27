Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2286.3258 (27 жовтня – 2290.5896)

100 EUR – 2528.9050 (27 жовтня – 2522.1682)

10 RUR – 3.6005 (27 жовтня – 3.6647)

У вівторок, 27 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,85/22,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 25,2401/25,3482 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3527/0,3543 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,8633 грн/дол., до цього часу було укладено 578 угод на суму 391,51 млн дол.