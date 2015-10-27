Путіну не подобається, що нафту в Росії продають за долари

Президент РФ Володимир Путін звернув увагу на номінування в доларах тарифів на перевалку нафтопродуктів і нафти в російських портах і закликав припинити використовувати іноземну валюту при розрахунках всередині країни, назвавши це принципово важливим питанням як для розвитку ПЕК, так і для економіки в цілому, пише Прайм.

"У нас же, Антон Германович (Силуанов, голова Мінфіну - ред.), законом заборонені розрахунки у валюті? А що на практиці відбувається? Тарифи на перевалку нафтопродуктів і нафти в російських портах: Новоросійськ, Тамань, Усть-Луга, Козьміно, Приморськ та інші - або безпосередньо встановлюються в доларах США, або номінуються в доларах США в системі онлайн, практично в режимі реального часу. Це, звичайно, неприпустимо, це прямо суперечить чинному законодавству. Я не розумію, куди контролюючі органи дивляться?" - заявив Путін на президентській комісії з розвитку ПЕК.

Читайте такожВлада Росії готується до нових економічних шоків через нафту

Під час засідання Путін також доручив опрацювати розширення використання рубля у розрахунках за експорт продукції паливно-енергетичного комплексу, ширше використовувати нацвалюти в операціях з тими країнами, з якими ведеться активна торгівля.