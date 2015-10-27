У російського рубля сьогодні найгірший день з початку осені

Російський рубль обвалився у вівторок, реагуючи на падіння нафтових цін і проходження піку податків, після якого експортери різко скоротили присутність на валютному ринку, і це, за оцінками учасників ринку, могло призвести до примусового закриття коротких валютних позицій, що переважали на ринку.

Тиск на рубль могли надати коментарі міністра фінансів Антона Силуанова про те, що Мінфін РФ бачить ризики недоотримання в 2016 році 900 мільярдів рублів доходів бюджету за умов збереження поточних цін на нафту і курсу рубля, що буде означати майже повне використання резервного фонду, пише Рейтер.

Долар досяг позначки 65,06 рубля вперше з 6 жовтня, а євро підростав до рівня 71,79 вперше за майже два тижні.

До 17.55 МСК долар розрахунками "завтра" торгувався на Московській біржі поблизу позначки 64,74 рубля, російська валюта втрачає 2,7 відсотка від попереднього закриття, і така динаміка - найгірша для російської валюти з 1 вересня.

Євро до цього часу оцінювалося в 71,48 рубля, на 2,6 відсотка вище попереднього закриття.

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Нафта марки Brent торгується поблизу $46,70 за барель, що на 1,8 відсотка нижче останніх котирувань понеділка, а раніше була досягнута відмітка $46,41 вперше з середини вересня.

Ціни на нафту знижуються за рахунок надлишкової пропозиції та прогнозу збільшення запасів нафти в США, які минулого тижня могли зрости на 3 мільйони барелів.

Напередодні рубль вже втратив один відсоток вартості в парі з доларом на тлі майже одновідсоткового падіння котирувань Brent.

З початку жовтня рубль поки залишається в плюсі до долара - більш ніж на один відсоток, тоді як нафта марки Brent за цей період, навпаки, подешевшала на три з гаком відсотки. Таким чином, рубль зараз втрачає досягнення, отримані багато в чому за рахунок зовнішніх тенденцій попиту на ризик на тлі політики найбільших світових центробанків.