Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу легкості ведення бізнесу

Оновлений рейтинг опубліковано на сайті Doing Business.

При цьому експерти Світового банку зазначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.

Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.

Читайте такожПорошенко: Україна підніметься щонайменше на 10 сходинок рейтингу Doing Business-2016

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна підніметься мінімум на 10 позицій у рейтингу Doing Business.

У березні цього року міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус заявляв, що Україна розраховує протягом 2015 року поліпшити свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) за версією Світового банку на 25 пунктів.

У 2014 році Україна посіла 112-е місце у рейтингу Doing Business, поліпшивши свої позиції на 25 пунктів. При цьому експерти Світового банку наголошували, що наша країна має великий потенціал. Серед факторів, які його формують, експерти називали наявність в Україні третини світового чорнозему, вигідне географічне положення, великий внутрішній ринок, а також цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу.

У березні 2014 року уряд Арсенія Яценюка заявляв про плани увійти до сотні найкращих країн рейтингу Doing Business завдяки реформуванню економіки і спрощенню регуляторних процедур.