Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу легкості ведення бізнесу
Україна піднялася на 13 позицій у щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.
Оновлений рейтинг опубліковано на сайті Doing Business.
При цьому експерти Світового банку зазначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.
Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.
Читайте такожПорошенко: Україна підніметься щонайменше на 10 сходинок рейтингу Doing Business-2016
Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна підніметься мінімум на 10 позицій у рейтингу Doing Business.
У березні цього року міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус заявляв, що Україна розраховує протягом 2015 року поліпшити свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business) за версією Світового банку на 25 пунктів.
У 2014 році Україна посіла 112-е місце у рейтингу Doing Business, поліпшивши свої позиції на 25 пунктів. При цьому експерти Світового банку наголошували, що наша країна має великий потенціал. Серед факторів, які його формують, експерти називали наявність в Україні третини світового чорнозему, вигідне географічне положення, великий внутрішній ринок, а також цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу.
У березні 2014 року уряд Арсенія Яценюка заявляв про плани увійти до сотні найкращих країн рейтингу Doing Business завдяки реформуванню економіки і спрощенню регуляторних процедур.