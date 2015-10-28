Долар зростає після падіння напередодні в очікуванні рішення Федрезерву США

На світових торгах в середу, 28 жовтня, курс долара зростає відносно більшості світових валют в очікуванні рішення ФРС США щодо подальшої кредитно-грошової політики, свідчать дані торгів.

Так, з початку торгів індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) підвищився на 0,06% - до 96,96 пункту.

Читайте такожДефіцит бюджету США скоротився до рекордного за вісім років рівняЧергове засідання ФРС США пройде 27-28 жовтня. На думку експертів, Федрезерв збереже базову ставку на мінімальній позначці, а жорсткість монетарної політики перенесуть на 2016 рік.

Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімуму.