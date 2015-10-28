У Росії готуються до нового шоку для економіки

Мінекономрозвитку РФ допускає новий шок для російської економіки, якщо середньорічна ціна на нафту сорту Urals опуститься до $40 за барель і буде триматися на цьому рівні протягом трьох років, сказав заступник глави відомства Олексій Вєдєв, передає Reuters.

"Консервативний сценарій... передбачає траєкторію зниження ціни нафти до $40 за барель - середньорічний рівень в 2016 році - і ... збереження її на цьому рівні до кінця 2018 року. За нашими оцінками, таке зниження буде означати повторний шок для російської економіки, зовнішній шок, що вимагає додаткового часу для адаптації до цих нових умов", - сказав він.

Читайте такожКитай багатомільярдними інвестиціями відвойовує у Росії Центральну Азію - ЗМІ Мінекономрозвитку розробило песимістичний сценарій розвитку економіки на найближчу трирічку при нафтових цінах $40 за барель, який передбачає продовження рецесії в 2016 році (зниження ВВП на 1,0 відсоток), падіння реальних доходів населення аж до 2018 року, курс 75 рублів за $1 до 2018 року.

За словами Вєдєва, при такому сценарії досягнення докризового рівня зростання ВВП відбудеться не раніше 2020 року.

Ризиковий сценарій Центробанку з середньорічною ціною на нафту "істотно нижче" $40 за барель в 2016-2018 роках передбачає спад ВВП в 2016 році на 5 відсотків і більше, а також зростання волатильності на фінансових ринках з різким погіршенням курсових та інфляційних очікувань. Інфляція складе 7-9 відсотків в 2016 році, а ключова ставка ЦБР протягом тривалого періоду буде залишатися високою.