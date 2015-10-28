Національний банк знизив курс золота

Національний банк України в середу, 28 жовтня, знизив курс золота на 0,23% - до 266517,00 грн за 10 тройських унцій, у порівнянні з попереднім днем (267174,37), згідно з оприлюдненими на сайті НБУ даними про офіційний курс банківських металів.

Читайте такожНацбанк посилить вимоги для пунктів обміну валютОблікові курси банківських металів, установлені НБУ на 28 жовтня 2015 року за 10 тройських унцій (грн):

959 XAU 10 Золото – 266517.00 (27 жовтня – 267174.37)

961 XAG 10 Срібло – 3612.39 (27 жовтня – 3687.85)

962 XPT 10 Платина – 227032.15 (27 жовтня – 230433.31)

964 XPD 10 Паладій – 156613.32 (27 жовтня – 160112.21).