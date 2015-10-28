Активи Нацбанку з початку року зросли майже в два рази

Активи Національного банку України за січень-вересень 2015 року зросли на 48,9% і на 1 жовтня склали 859,115 млрд грн, повідомляється у звітності НБУ, оприлюдненій в газеті «Голос України».

Читайте такожНБУ хоче завершити стрес-тестування всієї банківської системи до середини 2016 рокуЗгідно із звітністю, зростання активів обумовлено збільшенням обсягу коштів в іноземній валюті та банківських металах у 9,3 рази - до 162,977 млрд грн, а також цінних паперів нерезидентів у портфелі НБУ на 65% - до 145,686 млрд грн.

Зобов'язання НБУ за 9 місяців збільшилися на 44,8% - до 718,506 млрд грн, у тому числі кошти держустанов - у 7 разів – до 105,240 млрд грн, зобов'язання перед МВФ - у 2,5 разу- до 161,322 млрд грн,

Капітал НБУ в січні-вересні збільшився на 74% - до 140,609 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оновленою звітністю НБУ за 2014 рік за результатами проведеного аудиту, активи Нацбанку зросли на 38,4% – до 277,269 млрд грн, зобов'язання - на 37%, до 496,727 млрд грн, капітал - на 43,5%, до 80,513 млрд грн.