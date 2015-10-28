Україна показала значний прогрес у спрощенні ведення бізнесу – Абромавічус

Україна протягом останнього року продемонструвала значний прогрес у спрощенні ведення бізнесу, про що свідчить оновлений рейтинг Doing Business, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус на прес-конференції в Києві.

"Ми рухаємося у правильному напрямку, лише два роки тому країна посіла 112 місце, зараз же – 83", – сказав він.

За словами Абромавичуса, оновлений рейтинг враховує лише реформи, проведені до липня поточного року, тому фактичне місце України може бути значно вище.

При цьому директор Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Чімяо Фан, присутній на прес-конференції, зазначив, що прогрес України є досить значним.

“Всього за один рік місце України в рейтингу значно підвищилося. Це хороший прогрес для країни", – підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 13 позицій в щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.

При цьому експерти Світового банку відзначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.

Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі та процедура банкрутства.