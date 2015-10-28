Україна наступного року може увійти до топ-50 країн за легкістю ведення бізнесу
Конкретне місце країни в рейтингу відіграє меншу роль в інвестиційній привабливості, ніж загальний тренд, який є позитивним.
Україна наступного року може увійти до топ-50 країн рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.
Про це написав радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Дмитро Романович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
“У нас є всі шанси вже в наступному році увірватися до Топ-50. І це вже на підготовлених проектах. А поки що невеличкими кроками рухаємося вгору", - написав він.
За словами Романовича, конкретне місце країни в рейтингу грає набагато меншу роль в інвестиційній привабливості, ніж загальний тренд, який є позитивним.
Читайте такожУкраїна піднялася на 13 позицій у рейтингу легкості ведення бізнесу
Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 13 позицій в щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.
При цьому експерти Світового банку зазначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.
Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі та процедура банкрутства.
У нас есть все шансы уже в следующем году ворваться в Топ-50. И это на уже подготовленных проектах. А пока небольшими шагами движемся вверхPosted by Dmitriy Romanovich on 27 жовтня 2015 р.