Україна наступного року може увійти до топ-50 країн за легкістю ведення бізнесу

Україна наступного року може увійти до топ-50 країн рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.

Про це написав радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Дмитро Романович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“У нас є всі шанси вже в наступному році увірватися до Топ-50. І це вже на підготовлених проектах. А поки що невеличкими кроками рухаємося вгору", - написав він.

За словами Романовича, конкретне місце країни в рейтингу грає набагато меншу роль в інвестиційній привабливості, ніж загальний тренд, який є позитивним.

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Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 13 позицій в щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.

При цьому експерти Світового банку зазначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.

Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі та процедура банкрутства.