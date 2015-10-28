Нацбанк у вересні перерахував до держбюджету 8 мільярдів прибутку

Національний банк України у вересні 2015 року перерахував до державного бюджету 8 мільярдів гривень прибутку за минулий рік, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

За даними Держказначейства, в січні-вересні регулятор перерахував до держбюджету 47,125 мільярда гривень.

В цілому доходи держбюджету за цей період склали 384,322 мільярда гривень, доходи загального фонду держбюджету – 361,312 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в січні-серпні 2015 року перерахував до державного бюджету 39,125 мільярда гривень прибутку за минулий рік.

Згідно з держбюджетом України на 2015 рік, НБУ повинен перерахувати в казну не менш 60,5 мільярда гривень прибутку, що майже втричі вище показника 2014 року на рівні 22,807 мільярда гривень.