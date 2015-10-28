Яценюк доручив голові ДФС звільнити керівника податкової служби Києва

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду доручив голові Державної фіскальної служби Роману Насирову звільнити начальника Головного управління ДФС в Києві Людмилу Демченко.

"Дайте, будь ласка, термінове доручення і звільніть невідкладно керівника ДФС в місті Києві, який, згідно з актом, підлягає звільненню", - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, Демченко перебувала в списку керівників ДФС, які підлягають люстрації, проте досі не звільнена з посади, яку обіймає.

“Десь зникло одне прізвище, за попередніми даними, що залишилася на своїй посаді. Це керівник Державної фіскальної служби у місті Києві, який підлягає негайному звільненню. Я так розумію, просто не встигли підготувати документи", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба за результатами проведення люстраційної перевірки звільнила 42% вищого керівництва і 15% керівництва в регіонах.

Питання оновлення кадрів ДФС обговорюється більш як півроку – з моменту призначення нового керівництва служби навесні цього року. Прем'єр Яценюк неодноразово закликав керівництво Фіскальної служби провести люстрацію, а також повну зміну кадрів за принципами і стандартами оновлення поліції.