Українці стали частіше користуватися платіжними картами

Сума операцій з використанням платіжних карт в Україні в січні-вересні 2015 року збільшилася на 17,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 865,89 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, протягом трьох кварталів поточного року з використанням платіжних карт було здійснено 1,404 мільярда операцій. У структурі таких операцій переважають безготівкові, їх частка становить 64,7%.

Кількість банкоматів в країні з початку року скоротилася на 9,5%, кількість банківських терміналів – на 20,4%, а кількість торговельних терміналів – на 6%. Кількість торговельних підприємств, в яких можна розрахуватися платіжними картками, протягом звітного періоду скоротилася на 1,5%.

З початку року кількість держателів платіжних карток скоротилася на 15,4% - до 44,753 мільйона осіб.

Лідерами за обсягом активних платіжних карток залишаються "ПриватБанк" (16,039 мільйона карт), "Ощадбанк" (3,977 мільйона карт), "Райффайзен Банк Аваль" (2,045 мільйона карт).

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Як повідомляв УНІАН, сума операцій з використанням платіжних карт в Україні протягом 2014 року збільшилася на 11,24% порівняно з 2013 роком і склала 1,019 трильйона гривень.