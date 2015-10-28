Яценюк доручив Міненерговугілля спростити підключення бізнесу до електромереж

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спростити підключення бізнесу до електромереж, зазначивши, що складність цієї процедури не дозволила країні піднятися на вищу позицію в рейтингу Світового банку Doing Business.

"Звертаюся до Національної комісії з регулювання енергетики і Міністерству енергетики. Підключення до систем електропостачання – як була монополія, так і залишилася, як були найгірші умови підключення, так і є, як не було нових законів та правил, так і немає. Я в черговий раз звертаюся до органів, що відповідають за енергетику, внести відповідні акти та надати підприємцям на прозорих та вільних умовах підключатися до мереж електропостачання", - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, відповідальні органи мають забезпечити демонополізацію підключення до електромереж і перевести це питання на регіональний рівень.

Читайте такожУкраїна наступного року може увійти до топ-50 країн за легкістю ведення бізнесу

Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 13 позицій в щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.

При цьому експерти Світового банку зазначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, стало спрощення реєстрації бізнесу.

Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі та процедура банкрутства.