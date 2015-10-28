ДФС в ході люстрації звільнила 42% вищого керівництва і 15% керівництва в регіонах

Державна фіскальна служба за результатами проведення люстрационной перевірки звільнила 42% вищого керівництва і 15% керівництва в регіонах, заявив глава ДФС Роман Насиров на засіданні уряду в середу.

"Ми звернулися до Міністерства юстиції, була проведена перевірка. Станом на понеділок я вже звільнив 42% керівництва центрального апарату і 15% керівників в областях", - сказав він.

За словами голови податкової служби, з травня було звільнено понад 1 500 керівників різного рівня і призначено 500 нових.

У той же час, Насиров анонсував подальше скорочення штату ГФС.

“Ми до 1 січня за дорученням Кабміну готуємо скорочення Державної фіскальної служби на 30%. Це означає, що з чисельності в 58 тисяч людей, які у нас є зараз за штатним розкладом, буде менше 40 тисяч", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив негайно виконати вимоги Закону України про очищення влади і звільнити близько 42% представників центрального апарату Державної фіскальної служби і 15% вищих чиновників на місцях.

Питання оновлення кадрів ГФС обговорюється більше півроку – з моменту призначення нового керівництва служби навесні поточного року. Прем'єр Яценюк неодноразово закликав керівництво Фіскальної служби провести люстрацію, а також повну зміну кадрів принципам і стандартам оновлення поліції.