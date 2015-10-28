У Росії бюджет на 2016 рік назвали злочином проти власного народу

Депутат Державної думи від КПРФ Валерій Рашкін вважає, що бюджет на 2016 рік в поточній редакції — це злочин проти власного народу, передає Газета.RU з посиланням на повідомлення прес-служби депутата.

«Витрати на соціальну політику, згідно з проектом бюджету, знаходяться на другому місці. На неї планується виділити 27,64% від усіх видатків, або 5,65% ВВП. Це — соціальні виплати населенню, включаючи пенсії. Зростання даної категорії витрат по відношенню до 2015 року складе 5,66%, що навіть нижче прогнозованої інфляції, не кажучи вже про фактичний рівень на кінець 2015 року», — зазначає депутат.

Читайте такожБанк Росії погіршив економічні прогнози - чекає на рецесію до 2018 рокуРашкін звинувачує уряд в тому, що він не прагне кардинального перегляду економічної політики, не прагне розвивати конкурентоспроможні імпортозамісні галузі. Більше того, депутат не бачить в урядових заходах антикризового плану. На думку Рашкіна, уряд взагалі не бачить, що «на дворі криза».

«За красивими цифрами ховається реальне скорочення витрат на соціальні програми, що означає подальше зубожіння населення. Росія продовжує не виконувати свої соціальні зобов'язання перед самими незахищеними категоріями громадян!» — обурюється Рашкін.

Раніше повідомлялося, що Росія не зможе покрити дефіцит бюджету з резервів вже з 2017 року.