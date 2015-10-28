У Росії з початку року інфляція перевищила 11%

З початку поточного року індекс споживчих цін зріс до 11,2%, повідомляє Газета.ru з посиланням на дані Росстату.

"Лідерами зростання стали огірки, які за тиждень подорожчали майже на 30%. Протягом минулого тижня ціни на яйця зросли на 1,4%, олію соняшникову, цукерки шоколадні, карамель — на 0,8–1%. Сир, морожена риба, рис, макарони, сіль та чай подорожчали на 0,3–0,6%", - йдеться в повідомленні.

Ціни на овочі та фрукти в середньому зросли на 4,8%, у тому числі на свіжі огірки та помідори — на 29,9 і 21,3% відповідно.

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Зазначається, що цукор подешевшав на 0,4%, свинина — на 0,1%, моркву — на 1,8%, цибуля — на 0,4%, яблука — на 0,2%.