СБУ перевіряє мережу платіжних терміналів 24nonstop за підозрою у фінансуванні терористів

Служба безпеки України вилучила сервера у мережі платіжних терміналів 24nonstop в рамках розслідування справи про фінансування тероризму, повідомляє LB.ua.

"Мережа з 7 500 терміналів тимчасово не працює - на їх екрани виведено помітне повідомлення великими білими літерами на чорному фоні про те, що компанію "руйнує СБУ". Компанія заявила, що термінали не зможуть працювати кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рішенні суду, за яким СБУ провела обшук, йдеться про те, що двоє фізосіб-підприємців зареєструвалися в органах "ЛНР" та "ДНР" і надавали незаконні фінансові послуги. При цьому вони були дилерами "Ай Ті Фінанс", яка надає послуги під ТМ 24nonstop.

Також, у документі повідомляється, що компанія не зупиняла свою діяльність на території, контрольованої "ДНР" і "ЛНР", і надавала "технічну допомогу в матеріальному збагаченні для фінансової підтримки" бойовиків.

Сервери вилучені для отримання доступу до інформації про проведені фінансові операції.

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Як повідомляв УНІАН, 6 червня Служба безпеки України заблокувала три електронних гаманця, на які надходили гроші для фінансування проросійських бандформувань. СБУ офіційно передала реквізити електронних гаманців Адміністрації платіжної системи, яка моментально зупинила їх обслуговування.