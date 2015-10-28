Нацбанк погодив придбання акцій трьох банків

Національний банк України погодив придбання істотної участі акціонерам трьох банків.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, НБУ дозволив придбати 24,5277% акцій в "Першому інвестиційному банку" Михайла Спектора.

За інформацією регулятора, другий власник істотної участі - Клещук Олександр володіє 48% акцій банку. Всього за станом на початок 2015 року учасниками банку було 17 юридичних осіб та 17 фізичних осіб.

Регулятор також погодила придбання істотної участі Володимиру Гисему і Мирославу Гисему в "Комінвестбанку", які незалежно від формального володіння мають можливість вирішального впливу на управління діяльністю банку.

Крім того, НБУ дозволив сім'ї Суркісів у складі Ігоря Суркіса, Марини Суркіс, Григорія Суркіса та Світлани Суркіс придбати істотну участь у "А-Банку".

Нацбанк також завершив перевірку майна власника "Кристалбанку" - Марини Ленінг та дійшов висновку, що структура власності банку прозора.

Регулятор нагадав, що ці чотири банку належали до переліку банків, в яких процес легалізації структури власності знаходився в завершальній стадії.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України оприлюднив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, які в разі нерозкриття інформації про реальних власників у встановленому регулятором порядку можуть бути визнані проблемними.

Цього року НБУ зобов'язав банки надати пакети документів про своїх реальних власників і контролерів у рамках Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", який набув чинності з 8 березня.

Згідно з оновленим законодавством, до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від належного їм пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.