Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 22,88 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 29 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2288,6491 (28 жовтня – 2286,3258)

100 EUR – 2536,9675 (28 жовтня – 2528,9050)

10 RUR – 3,5040 (28 жовтня – 3,6005)

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,90/22,98 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,3410/25,4270 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3590/0,3610 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,8865 гривні/долар, до цього часу було укладено 530 угод на суму 374,72 мільйона доларів.