Кредитне здоров'я росіян стрімко погіршується: 6 мільйонів у борговій ямі

Кредитне здоров'я росіян похитнулося. Зараз 18% позичальників мають кредит, прострочений на 60 днів і більше. Це - рекордний показник з 2008 року, свідчать дані НБКІ. Проблемні борги будуть наростати, а прибуток банківського сектора падати, вважають експерти, пише Газета.RU.

Темп зниження індексу кредитного здоров'я росіян наростає. За весь минулий рік зниження індексу склало 6 пунктів. За 9 місяців 2015 року індекс знизився на 7 пунктів.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року«Індекс знижується на 2-3 пункту в квартал. Зараз «погані» борги, прострочені понад 60 днів, мають 17-18% позичальників або 6 млн росіян», — говорить експерт НБКІ Володимир Шикін.

Всього кредити мають 35 млн росіян. За даними ЦБ РФ, кредитів фізичним особам видано на 10,8 трлн руб.

«Особливо сильно просів сегмент раніше перегрітого незабезпеченого споживчого кредитування, але іпотечне кредитування показує невелике зростання (іпотечний портфель банків виріс на 4,9% з початку року), що є позитивним сигналом», - заявляла минулого тижня глава ЦБ Ельвіра Набіулліна, звітуючи в Держдумі.

Але говорити про позитивні сигнали, мабуть, передчасно. За даними НБКІ, 20 млн позичальників враховуються банками як потенційно проблемні – з простроченням більше одного місяця. Але ця статистика поки не враховується Центробанком.

ЦБ і банківський сектор воліє вважати проблемними ті кредити, які мають ознаки дефолту. Це коли позичальник не обслуговує борги 90 днів і більше.

«За підсумками цього року ми очікуємо прибуток банківського сектора в діапазоні 100-200 млрд рублів (це в 3,5 рази менше, ніж в 2014 році)», — визнала Набіулліна.

Погіршення кредитного здоров'я спостерігається в усіх російських регіонах.

Кредитне здоров'я громадян продовжить погіршуватися, вважають експерти. Причини – економічні. «Якщо врахувати темпи зростання номінальних зарплат в порівнянні з інфляцією, то висновок очевидний - зростання «поганих» боргів продовжиться», — каже провідний аналітик «Райффайзенбанку» Денис Поривай.