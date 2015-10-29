Федрезерв США зберіг рівень ключової ставки, але підняти його може вже в грудні

Федеральна резервна система США зберегла ключову ставку в діапазоні 0,00-0,25 відсотка річних, але пом'якшила тон щодо впливу ситуації на зарубіжних ринках на американську економіку, залишивши двері відчиненими для посилення грошово-кредитної політики в грудні, пише Reuters.

За підсумками дводенного засідання 27-28 жовтня Центробанк США повідомив, що стежить за економічною і фінансовою ситуацією за кордоном, але виключив з тексту заяви згадку про можливий вплив глобальних ризиків на американську економіку, що означає пом'якшення риторики регулятора порівняно з засіданням у вересні.

Читайте такожУряд сподівається на розширення торгових зв'язків і прихід інвестицій з США - АбромавічусФедеральний комітет з операцій на відкритому ринку також повідомив, що зростання числа робочих місць в США сповільнилося, а рівень безробіття стабільний. При цьому він повторив, що "частка незадіяних трудових ресурсів зменшилася".

"Комітет продовжує вважаэ ризики для прогнозу економічної активності та ринку праці практично збалансованими", - йдеться в заяві ФРС, яка підкреслює, що економіка США розширюється помірними темпами.

У підсумковій заяві ФРС знову повідомила, що хоче бути "досить впевненою в тому, що інфляція буде рухатися до орієнтиру регулятора на рівні 2 відсотків.