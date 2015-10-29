WSJ: Невиплата Києвом боргу Москві не завадить МВФ кредитувати Україну

Західні країни в листопаді мають намір змінити політику кредитування Міжнародного валютного фонду, що дозволить надавати Україні фінансову підтримку навіть у разі неповернення Москві 3 мільярдів боргу за "російським" бондами.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в керівництві МВФ.

"США та інші західні власники облігацій наступного місяця готуються змінити кредитну політику Фонду, так що МВФ зможе і далі виконувати програму кредитування України, навіть якщо Київ не стане виплачувати Росії свої борги, повідомляють з посиланням на джерело в керівництві фонду", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила виданню, що участь Росії у реструктуризації українського боргу дозволяє "деполітизувати процес, запропонувавши однакові умови всім власникам боргових зобов'язань". Але в інтерв'ю після зустрічі з кредиторами, міністр МВФ повідомила, що "російські" бонди не будуть включені до програми.

Рада МВФ ухвалила розглянути зміни до політики кредитування МВФ наприкінці листопада після зустрічі лідерів "двадцятки", яка пройде в Туреччині.

Співробітник Інституту світової економіки Петерсона та екс-представник США в раді МВФ Дуглас Редикер зазначив, що рішення МВФ про перегляд правил кредитування дозволить уникнути ситуації, коли програма Фонду фактично опиняється в заручниках у Росії.

Він також зазначив, що таким чином Фонд може зменшити свою залежність від недобросовісних дій держав-кредиторів, які є акціонерами МВФ.

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Як повідомляв УНІАН, "російський" кредит був отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий допомогою викупу євробондів України на 3 мільярди доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавним, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд. Україна, вважаючи кредит комерційним, віднесла його в перелік реструктуризируемых. Російська сторона з цим не згодна і не планує брати участь в реструктуризації.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.