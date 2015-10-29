Deutsche Bank заплатить $200 мільйонів штрафу за порушення санкцій проти Росії

Deutsche Bank практично врегулював розбіжності з регуляторами, які були спричинені порушенням санкційних законів США, кредитна організація може виплатити штраф у розмірі приблизно 200 мільйонів доларів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloobmerg.

"За інформацією видання, нью-йоркський Департамент фінансових послуг і Федеральна резервна система можуть повідомити про угоду з Deutsche Bank вже наступного тижня. Разом з тим джерело Bloobmerg уточнило, що воно ніяк не вплине на розслідування, яке було почате відносно банку окружною прокуратурою Манхеттена і прокуратурою США в Манхеттені", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що представники як Deutsche Bank, так і регуляторів відмовилися коментувати ситуацію. Раніше Deutsche Bank заявляв, що співпрацює зі слідством.

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Як повідомляв УНІАН, предметом розслідування є серія так званих "дзеркальних угод", в яких російські клієнти банку купували цінні папери в рублях через московський офіс Deutsche Bank, а потім продавали ці папери за іноземну валюту, в тому числі долари США, через офіс банку в Лондоні.

За даними джерел газети, центральною фігурою розслідування є громадянин США Тім Уісвелл, який був главою відділу акцій Deutsche Bank в Росії і був звільнений в ході внутрішнього розслідування.

Влада США також вивчає, чи відповідають вимогам і готові до використання програми банку щодо дотримання правових норм у зв'язку з санкціями щодо Росії і чи надав банк достовірну інформацію регулюючим органам. Крім того, влада США розслідує, чи дозволяла філія банку Росії несанкціоновано переміщати кошти з країни.

В кінці травня офіційний представник банку Анке Файль повідомила, що Deutsche Bank має інформацію про можливе відмивання грошей через його московський офіс і проводить внутрішнє розслідування за цим фактом. Московський офіс Deutsche Bank тоді відсторонив від роботи кілька співробітників через розслідування позабіржових угод, що мають ознаки відмивання грошей.

У серпні повідомлялося, що федеральні прокурори США проводять розслідування у зв'язку з угодами на суму в кілька мільярдів доларів, які здійснив найбільший німецький банк Deutsche Bank від імені російських клієнтів протягом 2015 року.