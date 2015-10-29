Deutsche Bank закінчив квартал з рекордним прибутком

Чистий збиток Deutsche Bank, найбільшого банку Німеччини, за третій квартал поточного року склав 6,024 мільярда євро, повідомляє Прайм з посиланням на фінансову звітність компанії.

"Це багаторазово перевершує збиток за третій квартал минулого року в розмірі 92 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Виручка банку за третій квартал 2015 року досягла значення в 7,33 мільярда євро, зменшившись на 7% в річному вираженні.

"Чистий збиток Deutsche Bank за підсумками 9 місяців поточного року досяг 4,6 мільярда євро проти прибутку в 1,25 мільярда євро роком раніше. Виручка склала 26,88 мільярда євро, це на 11% більше минулорічного показника", - підкреслює видання.

"У третьому кварталі ми зазнали рекордного чистого збитку. Це вкрай розчаровує результат з позицій, про які ми говорили в жовтні", - наводяться у звітності слова одного з керівників компанії Джона Кріена.

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Як повідомляв УНІАН, США, Великобританія і Німеччина проводять перевірки операцій російського офісу Deutsche Bank на 6 мільярдів доларів за підозрою у відмиванні грошей. Deutsche Bank сам повідомив у травні про перевірку операцій 2011-2015 років. Під підозру потрапили угоди з купівлі деривативів за рублі на позабіржовому ринку та аналогічні продажу за долари кількома секундами пізніше на позабіржовому ринку в Лондоні.