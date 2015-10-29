Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 22%

Правління Національного банку прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 22% річних.

Про це повідомила прес-служба регулятора з посиланням на рішення правління НБУ від 29 жовтня.

Згідно з повідомленням, приймаючи вказане рішення регулятор прийняв до уваги короткотермінові інфляційні ризики.

Так, НБУ нагадав, що інфляція у вересні прискорилася до 2,3% на місяць і чекає за результатами жовтня також високі показники інфляції.

"Рішення правління Національного банку щодо незмінності облікової ставки спрямоване на збереження тенденції до зниження інфляційних очікувань", - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначив, що зростання споживчої інфляції у вересні обумовлено відкладеними ефектами девальвації на ціни сезонних товарів і подальшим підвищенням адміністративно-регульованих тарифів.

Тим не менш, за оцінками НБУ, у вересні відбулося деяке пожвавлення економічної активності, зокрема, зниження індексу виробництва базових галузей сповільнилося до 7,4% у річному вимірі порівняно з 9,7% у серпні. Крім того, регулятор відзначив подальшу стабілізацію фінансової системи, а також прогрес у зниженні середньострокових інфляційних очікувань учасників ринку.

"Надалі при збереженні очікуваного дезінфляційного тренду Національний банк може продовжити пом'якшення монетарної політики, розпочате в серпні 2015 року", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, наступне засідання правління з питань монетарної політики відбудеться 17 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк із 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% із 19,5% річних, що діяли раніше. Із 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня до 22% річних і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійної ситуації на ринку.