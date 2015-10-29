Мінінфраструктури наполягає на підвищенні зарплат чиновникам

Міністерство інфраструктури наполягає на підвищенні рівня заробітних плат чиновників і буде використовувати всі доступні інструменти для досягнення цієї мети, заявив заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер на бізнес-форумі в Києві.

"Те, що нам не вдалося зробити, - це підвищення заробітних плат чиновників. Ми подали фінплан із зарплатами, в 7 разів перевершують зарплати цього року. У Мінфіні над нами посміялися. Але я чітко розумію, що, якщо ми цього не зробимо, боротися з корупцією буде неможливо... По міністерству, на жаль, у нас накладені обмеження на чиновників. Дуже важливо це обмеження прибрати, зробити гідні зарплати. Це те, що нам поки не вдалося в діалозі, боротьбі, переконанні, як завгодно це можна називати", - сказав Шульмейстер.

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