Місія МВФ повернеться в Україну наступного тижня - Гонтарева

14:59, 29 жовтня 2015
Фінанси
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Глава Нацбанку зазначила, що невирішеним залишається питання держбюджету на наступний рік, який хоче побачити місія.

REUTERS

Місія міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування EFF прибуде в Україну на наступному тижні.

Про це у ході брифінгу повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарєва.

Глава НБУ зазначила, що невирішеним залишається питання державного бюджету на наступний рік, який хоче побачити місія.

"Ми чекаємо її (місію МВФ – УНІАН) наступного тижня, але офіційного листа поки ще не отримали. З боку Національного банку ми узгодили всі питання ще в минулий приїзд місії, питання залишаються на території бюджетного процесу. Питання приїзду місії залежатиме від того, коли Мінфін підтвердить, що вони зверстали бюджет і готові прийняти місію. Але чекаємо наступного тижня", - сказала вона.

Голова НБУ зазначила, що Україна сподівається за результатами місії до кінця року отримати черговий транш кредиту МВФ, що дозволить збільшити міжнародні резерви з поточних 13 мільярдів доларів до 15 мільярдів доларів США, а також відкриє для України доступ до фінансування з інших джерел на суму понад 2 мільярда доларів США.

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Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду 2 жовтня завершила свою роботу в Україні в рамках другого перегляду програми, але конкретне рішення з приводу подальшого співробітництва з нашою країною поки не прийнято.

11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.

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