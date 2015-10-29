НБУ хоче завершити стрес-тестування 20 найбільших банків до кінця листопада

Національний банк України планує завершити стрес-тестування 20 найбільших банків наприкінці листопада.

Про це у ході брифінгу повідомила голова Національного банку Валерія Гонтарєва.

"Наприкінці листопада ми очікуємо завершення стрес-тестування 20 найбільших банків і надання банками планів щодо рекапіталізації", - сказала вона.

Таким чином, за словами глави НБУ, регулятор розумітиме ризики, які несе в собі поточний стан банківської системи.

Крім того, за її словами, зараз відбувається оцінка кредитування пов'язаних осіб у зазначених банках.

"Найближчим часом ми очікуємо від банків графіків приведення такого кредитування у відповідності з нормативами. У банків на це є три роки",- сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір завершити діагностику всієї банківської системи країни до середини наступного року.

НБУ в цьому році почав повторне стрес-тестування 20 діючих банків з групи найбільших за активами, в тому числі діагностичне обстеження перших 10 банків розпочато з 20 квітня, наступних 10 банків - з 1 червня.

В ході цього обстеження аудиторські компанії Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG банки перевіряють на предмет якості активів, достатності резервів під проблемні кредити, а також їх реальної вартості та операцій з пов'язаними особами. За результатами обстеження буде визначена додаткова потреба банків у капіталі, який вони повинні будуть сформувати або поповнити.

В кінці липня НБУ повідомляв, що українські банки успішно завершили докапіталізацію за результатами проведеного в 2014 році стрес-тестування в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.