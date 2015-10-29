Міжнародні резерви Росії протягом тижня скоротилися на $2,7 мільярда

Про це повідомляється на сайті Центробанку Росії.

Міжнародні резерви Росії протягом тижня з 16 по 23 жовтня скоротилися на 0,7% і склали $374,6 мільярдів проти $377,3 мільярда станом на 16 жовтня.

Отже, міжнародні резерви знизилися на 2,7 мільярда доларів.

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Міжнародні резерви Росії являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні ЦБ та кабміну. Вони складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

За підсумками 2014 року міжнародні резерви Росії зменшилися в 1,3 рази і склали 385,46 мільярда доларів.