МВФ закликає Україну та Росію вступити в діалог про реструктуризацію євробондів на $3 мільярди

Міжнародний валютний фонд закликає Україну й Росію вступити в конструктивний діалог про реструктуризацію євробондів на 3 мільярди доларів, заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

"МВФ закликає обидві сторони вступити в конструктивний діалог про реструктуризацію цих бондів, щоб забезпечити необхідне фінансування програми МВФ з Україною та відновити платоспроможність за боргами", - сказав він.

Також Райс зазначив, що Україна виконує всі свої зобов'язання з обслуговування євробондів, якими володіє Росія.

"Україна виконує зобов'язання за цим євробондів", - підкреслив директор департаменту комунікацій МВФ.

При цьому Райс не відповів на питання журналістів про можливість розширення програми для України на 3 мільярди доларів з метою погашення російського боргу.

"Ми закликаємо сторони вступити в конструктивний діалог. Дозвольте мені поставити на цьому крапку", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Наталії Яресько, відмова Російської Федерації від реструктуризації євробондів України на 3 мільярди доларів і подальші судові розгляди з цього питання не позначаться на відносинах нашої країни з Міжнародним валютним фондом.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів, яка передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.

В периметр реструктуризації входить кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий допомогою викупу євробондів України на 3 мільярди доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавним, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

За результатами голосування, що проходило до 14 жовтня, більшість кредиторів підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій, крім Російської Федерації, яка загрожує дефолтом по цих облігаціях і має намір відстоювати свої інтереси в суді. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна запропонувала РФ вирішити питання реструктуризації 29 жовтня, а після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливий, і наша країна готова вирішувати це питання в суді.