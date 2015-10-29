Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 22,90 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 30 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2290,3985 (29 жовтня – 2288,6491)

100 EUR – 2503,4056 (29 жовтня – 2536,9675)

10 RUR – 3,5693 (29 жовтня – 3,5040)

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,95/23,00 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,1660/25,2170 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3570/0,3580 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,9040 гривні/долар, до цього часу було укладено 530 угод на суму 491,35 мільйона доларів.