Мінфін: Росія не узгодила реструктуризацію єврооблігацій на суму $3 мільярди

00:10, 30 жовтня 2015
Фінанси
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Завершення реструктуризації зовнішнього боргу України, включаючи випуск нових облігацій зовнішньої державної позики України для кредиторів, які мають на це право, очікується 12 листопада 2015 р.

investgazeta.net

Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів України.

"Умови реструктуризації були схвалені для 13 серій непогашених державних та гарантованих державою єврооблігацій на зборах кредиторів 14 жовтня 2015 р.", - нагадали у відомстві.

Разом з тим у Мінфіні відзначили, що умови реструктуризації не були схвалені лише для серії облігацій зовнішньої державної позики у розмірі 3 мільярди доларів США, термін погашення яких настає у грудні 2015 р. "Відповідно, власники цих облігацій не зможуть отримати нові боргові цінні папери України", - йдеться в повідомленні. 

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У міністерстві зазначили, що завершення процедури обміну облігацій означає реструктуризацію зовнішнього боргу України у розмірі 15 млрд. дол. США і зниження суми боргу на 20% (3 млрд. дол. США). Це дозволить Україні уникнути оплати боргу у розмірі 8,5 млрд. дол. США, термін погашення якого за попередніми облігаціями наступає протягом наступних чотирьох років.

"Цей успіх є результатом 7 місяців інтенсивної роботи усіх органів влади України, яку координувало Міністерство фінансів України, спрямованої на те, щоб переконати власників українських облігацій у необхідності реструктуризації боргу. Усі міжнародні партнери України підтримали необхідність здійснення боргової реструктуризації", - наголошується в заяві міністерства фінансів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міжнародний валютний фонд закликає Україну й Росію вступити в конструктивний діалог про реструктуризацію євробондів на 3 мільярди доларів. При цьому, директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс не відповів на питання журналістів про можливість розширення програми для України на 3 мільярди доларів з метою погашення російського боргу.

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