Американська Visa веде переговори про купівлю Visa Europe за $22 мільярди - ЗМІ

Американська компанія Visa Inc. планує купити колишнє дочірнє підприємство - європейську платіжну систему Visa Europe за $22 млрд, передає Газета.RU з посиланням на The Wall Street Journal.

«На даному етапі впевненості щодо результату переговорів немає. Visa Europe як і раніше зосереджена на розвитку свого бізнесу», — прокоментували ситуацію в Visa Europe.

Читайте такожУ Росії черговий скандал з платіжною системою VisaЗазначається, що дана угода, завершення якої планується на кінець жовтня 2015 року, дозволить об'єднати міжнародні платіжні операції Visa «під єдиною егідою». У разі вдалого завершення переговорів, про їх підсумки стане відомо 2 листопада 2015 року, коли компанія опублікує звіт за квартал.

Раніше повідомлялося, що Visa відмовляється від гарантованого обслуговування російських банків.