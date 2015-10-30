ВВП України у третьому кварталі зріс на 1% - Гонтарева

Національний банк України оцінює зростання ВВП України в третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом на 1%.

Про це в ході зустрічі з учасниками Американської торгової палати заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

«Ви пам'ятаєте, яке безпрецедентне падіння було торік і в першому і другому кварталах цього року? У третьому кварталі ми ростемо, за третій квартал є 1%. Ми бачимо, у всіх секторах пішло зростання», – сказала Гонтарева.

Читайте такожМіністр економіки впевнений: ВВП України через 20 років досягне $500 мільярдівПри цьому, за словами голови НБУ, за підсумками року регулятор зберіг свій прогноз падіння ВВП на рівні 11,6%.

«Минулого року мінус 7%, цього року – мінус 11,6%. Торік ми втратили 30% депозитів у локальній валюті, а долар – 40%, плюс війна, плюс витрати на військовий бюджет, які ніде не були передбачені, плюс газ, який не було чим оплачувати, але ми це пройшли», – сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оперативною оцінкою Держстату, у другому кварталі обсяг українського ВВП скоротився на 14,7% (проти скорочення на 17,2% у першому кварталі цього року). При цьому порівняно з попереднім кварталом ВВП України знизився загалом на 0,9%, тоді як у першому кварталі ВВП «просів» на 5,3%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП України цього року на 12%.