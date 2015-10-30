Банк Японії вирішив продовжити збільшувати грошову базу: ієна відразу обвалилася

Банк Японії 30 жовтня знову підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 80 трильйонів ієн щорічно (приблизно 664 мільярда доларів), йдеться в заяві фінансового регулятора за підсумками чергового засідання, передає ПРАЙМ.

Рішення було прийнято більшістю членів комітету з монетарної політики — 8 "за" і 1 "проти", при цьому до початку засідання регулятора деякі аналітики навіть чекали можливого пом'якшення грошової політики.

Читайте такожЕкономіка Японії скоротилася на 1,6%Банк Японії буде викуповувати державні облігації країни таким темпом, що їх кількість в обігу буде щорічно збільшуватися в об'ємі приблизно на 80 трильйонів ієн. Середній термін погашення цінних паперів складе 7-10 років. Регулятор також має намір підтримувати кількість корпоративних облігацій в обігу на рівні 2,2-3,2 трильйона ієн.

ЦБ країни проводить кількісне і якісне пом'якшення (QQE) монетарної політики з метою досягти цільового показника стабільності цін у 2%.

"Помилково вважати, що Банк Японії немає тиску до пом'якшення. Економіка знаходиться не в найкращій формі, а до інфляції 2% ще дуже і дуже далеко. Банк Японії продовжить оцінювати можливості додаткового пом'якшення", - коментує рішення Банку Японії економіст Credit Agricole SA Кадзухіко Огата.

На тлі рішення Центробанку курс японської валюти знизився по відношенню до долара - курс долара до ієни виріс 121,20 ієни за долар з 121,13 ієни за долар на попередньому закритті. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн — основних торгових партнерів США) виріс на 0,05% - до 97,27 пункту. Курс євро до долара підвищився до 1,0985 долара з 1,0978 долара за євро напередодні.