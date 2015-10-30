Нацбанк пропонує знизити ставку податку на доходи від депозитів
10:47, 30 жовтня 2015Фінанси
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До 15% з нинішніх 20%.
REUTERS
Національний банк України пропонує Міністерству фінансів знизити ставку оподаткування доходів від депозитів фізичних осіб до 15% з 20%, що діють в даний час.
Про це в ході зустрічі з учасниками Американської торгової палати заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва.
Читайте такожМісія МВФ повернеться в Україну на наступному тижні - ГонтарєваЗа її словами, для регулятора в минулому році стало несподіванкою введення ставки зазначеного податку на рівні 20%.
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