Нацбанк пропонує знизити ставку податку на доходи від депозитів

Національний банк України пропонує Міністерству фінансів знизити ставку оподаткування доходів від депозитів фізичних осіб до 15% з 20%, що діють в даний час.

Про це в ході зустрічі з учасниками Американської торгової палати заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

Читайте такожМісія МВФ повернеться в Україну на наступному тижні - ГонтарєваЗа її словами, для регулятора в минулому році стало несподіванкою введення ставки зазначеного податку на рівні 20%.