Нацбанк сьогодні на аукціоні за голландською схемою планує продати $50 мільйонів

Національний банк України сьогодні проведе валютний аукціон з продажу 50 млн дол. за голландською схемою.

Про це в ході зустрічі з учасниками Американської торгової палати заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

Читайте такожНацбанк пропонує знизити ставку податку на доходи від депозитівЗа її словами, регулятор не буде встановлювати курс продажу валюти, а банки будуть самі пропонувати той курс, за яким вони готові купувати валюту.

«Коли була нестабільна ситуація на валютному ринку, ми оголосили в понеділок і вівторок інтервенцію за курсом 23 грн/дол. і не отримали жодної заявки. Вчора ми побачили неспокійну ситуацію на ринку, і сьогодні ми оголосили аукціон з продажу 50 млн дол. Це звичайний голландський аукціон. Ми спеціально оголосили аукціон, аби всі розуміли, що ми не стоїмо в коридорі 21-23 грн/дол.», - сказала вона.

Разом з тим, очільник НБУ зазначила, що ринок уже впродовж тривалого періоду часу перебуває в так званому валютному коридорі НБУ 21-23 грн/дол., що становить волатильність у 10% і ринок до неї звик.

«Це 10% між 21 грн/дол. і 23 грн/дол., це доволі велика волатильність і ринок до неї звик. Уявити собі подібне на початку 2014 року було неможливо», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України двічі цього тижня - в понеділок і вівторок - виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенцією з продажу валюти за курсом 23 грн/дол., при цьому жодної заявки на купівлю валюти не було.

За словами голови НБУ, минулого тижня на валютному ринку спостерігалася деяка волатильність, пов'язана з проведенням в Україні місцевих виборів.

Коливання курсу гривні минулого тижня відбувалися в діапазоні 21-23 грн/дол., в якому ринок перебуває впродовж останніх декількох місяців.