Польща виділить $230 тисяч на розвиток підприємництва на Донбасі

Про це перед церемонією підписання документів у Києві повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Павлік. «Донині ми в основному зосереджувалися на наданні гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Існує необхідність пов'язати гуманітарну допомогу та допомогу у розвитку», - сказав Конрад Павлік.

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За словами польського чиновника, цей проект не тільки допоможе поліпшити матеріальне становище внутрішньо переміщених осіб, а й позитивно позначиться на економіці східних регіонів України. Також він зазначив, що Польща у новій програмі співробітництва на 2016-2020 роки скоротила кількість пріоритетних країн до 10 з 20, але Україна як і раніше займає високе місце в цьому списку.

Директор Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні Янтомас Хімстра під час брифінгу заявив, що ПРООН спільно з урядом України відповідатиме за розподіл виділених коштів. Метою проекту є проведення тренінгів з розвитку навичок підприємництва, надання юридичних консультацій з реєстрації бізнесу та грантова підтримка для відкриття власної справи. «Єдиним, що є краще для одержання води, їжі та притулку від когось – це заробити їх самостійно», - сказав Хімстра.

Довідка УНІАН. Програма розвитку ООН є підрозділом ООН, який підтримує стратегічні ініціативи щодо сталого розвитку суспільства. ПРООН в Україні надає підтримку у викоріненні бідності, підвищенні потенціалу населення, забезпеченні рівного доступу до результатів розвитку, збереженні навколишнього середовища та сприянні демократії.

За даними Міністерства соціальної політики України станом на 14 вересня на обліку перебувало 1 млн 483 тис. 119 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.