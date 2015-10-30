Гонтарева розраховує на зростання золотовалютних резервів до $15 мільярдів до кінця року

Національний банк України очікує, що золотовалютні резерви України до кінця поточного року збільшаться до 15 мільярдів доларів.

Про це в ході зустрічі з учасниками Американської торгової палати заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

"На кінець року ми очікуємо резерви на рівні 15 мільярдів доларів, але наша амбітна мета була 18 мільярдів доларів. Чим відрізняються 15 мільярдів доларів від 18 мільярдів доларів? Відрізняються виключно третім траншем програми МВФ", - сказала вона.

Голова НБУ зазначила, що раніше очікувалося, що третій транш Україна одержить відразу після приїзду місії МВФ менше місяця тому.

"Ми повинні були встигнути це (наростити резерви до 18 мільярдів доларів - УНІАН), тому що після revue (перегляд програми - УНІАН), на який приїжджала місія менш ніж місяць тому, ми мали одержати наш третій транш", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України за вересень, за попередніми даними, зросли на 1,2%, або на 157 мільйонів доларів - до 12,774 мільярда доларів.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 мільярда доларів, або на 63,1% - до 7,533 мільярда доларів на 1 січня 2015 року.