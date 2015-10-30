Росія не погодила умови реструктуризації українського держборгу на $3 мільярди

Міністерство фінансів України і уряд Російської Федерації не досягли угоди за умовами реструктуризації облігацій зовнішнього державного боргу на суму 3 мільярди доларів США, термін погашення яких настає в грудні 2015 року, повідомляється в заяві на сайті міністерства.

Разом з тим, згідно з повідомленням, Мінфін очікує, що процес реструктуризації і випуску нових боргових паперів для 13 власників українських євробондів, що погодилися на реструктуризацію, завершиться 12 листопада.

"Умови реструктуризації не були схвалені лише для серії облігацій зовнішньої державної позики в розмірі 3 мільярдів доларів США, строк погашення яких настає в грудні 2015 року. Відповідно, власники цих облігацій не зможуть отримати нові боргові цінні папери України", - йдеться в повідомленні.

Мінфін зазначив, що завершення процедури обміну облігацій означає реструктуризацію зовнішнього боргу України в розмірі 15 мільярдів доларів і зниження суми боргу на 20% або на 3 мільярда доларів, що дозволить Україні уникнути сплати боргу в розмірі 8,5 мільярда доларів, термін погашення якого настає протягом наступних чотирьох років.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.

14 жовтня в Лондоні пройшли збори з власниками єврооблігацій України для завершення голосування на підтримку запропонованих нашою країною умов обміну цінних паперів. Більше 75% власників українських євробондів, що підлягають реструктуризації, погодилися на умови списання та пролонгації боргових платежів і прийняли рішення списати 3 мільярда доларів боргів. Україна запропонувала Російській Федерації вирішити питання реструктуризації так званого "російського боргу" в обсязі 3 мільярда доларів, виплата якого повинна була відбутися в грудні 2015 року, 29 жовтня, якщо це питання не буде вирішено, Україна і Росія розглядатимуть це питання в судовому порядку.