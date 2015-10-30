Понад 70% пенсіонерів вже отримали підвищені пенсії: мінімальна тепер становить 1074 гривень

Мінімальна пенсія тепер становить 1074 гривень / eho-ua.com

Понад 70% пенсіонерів, або 8,6 мільйона чоловік, вже отримали підвищені пенсії, повідомив голова Пенсійного фонду України Олексій Зарудний на брифінгу в Києві.

"В цілому підвищення пенсій з 1 вересня торкнулося 8,6 мільйона з 12,3 мільйона наших пенсіонерів, тобто більше 70% людей отримали підвищення пенсій – УНІАН)", – сказав Зарудний.

За його словами, на ці цілі додатково направлено 4 мільярди гривень, а збільшені соціальні виплати отримали 115 тисяч інвалідів та учасників війни, понад 67 тисяч шахтарів, понад 80 тисяч осіб з сімей загиблих військовослужбовців та інші категорії пенсіонерів.

При цьому Зарудний зазначив, що підвищення пенсій відбулося на три місяці раніше запланованого терміну завдяки тому, що уряду вдалося знайти додаткові ресурси.

Читайте такожРада збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату і прожитковий мінімум на 13%

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ініціював з 1 вересня 2015 року підвищення соціальних стандартів. Зокрема, мінімальна заробітна плата була встановлена на рівні 1 378 гривень, а мінімальна пенсія - 1 074 гривні. Крім того, була підвищена зарплата працівникам бюджетної сфери.

17 вересня Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік" (№3060), яким передбачено збільшення планових доходів держбюджету на 14,3 мільярда гривень. За оцінками Міністерства фінансів, 10 мільярдів гривень з цієї суми будуть спрямовані на підвищення соціальних стандартів.