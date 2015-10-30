Уряд хоче підвищити пенсії в два етапи

Уряд запланував провести підвищення пенсій у травні та грудні 2016 року, заявив голова Пенсійного фонду України Олексій Зарудний на брифінгу в Києві.

"Хочу також повідомити, що вже в наступному році передбачається вдвічі збільшити розміри пенсійних виплат – в травні та грудні", – сказав Зарудний.

Він також додав, що підвищення може статися й раніше наміченого терміну, якщо дозволить фінансова ситуація.

Крім того, за словами Зарудного, Пенсійний фонд працює над збільшенням доходів шляхом оптимізації адміністративних витрат. Зокрема, уряд ухвалив постанову про скорочення штату Пенсійного фонду майже на 4,5 тисячі працівників. В найближчому майбутньому буде закрито 160 районних і міських управлінь фонду, замість яких залишаться лише зали обслуговування.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ініціював з 1 вересня 2015 року підвищення соціальних стандартів. Зокрема, мінімальна заробітна плата була встановлена на рівні 1 378 гривень, а мінімальна пенсія - 1 074 гривні. Крім того, була підвищена зарплата працівників бюджетної сфери.

17 вересня Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік" (№3060), яким передбачено збільшення планових доходів держбюджету на 14,3 мільярда гривень. За оцінками Міністерства фінансів, 10 мільярдів гривень з цієї суми будуть спрямовані на підвищення соціальних стандартів.