У столиці Азербайджану масово закриваються салони, магазини та кафе

У столиці Азербайджану продовжують масово закриватися магазини дорогого одягу, салони краси, кафе та інші об'єкти побуту, передає AZE.az.

У центрі Баку на багатьох магазинах вивішені оголошення про їх закриття і здачу приміщень в оренду. Аналогічна картина спостерігається і в інших районах Баку - салони краси, кафе, автосалони і магазини припинили свою діяльність.

За словами працівників магазинів, об'єкти закриваються через високу орендну і відсутність клієнтів. Основна причина - девальвація маната.

Читайте такожАзербайджан через високу ціну призупинив закупівлю російського газуЗакриття різних об'єктів стало предметом обговорення на рівні уряду Азербайджану. Цю проблему підняв глава держави Ільхам Алієв, який на нараді, присвяченій підбиттю підсумків за дев'ять місяців року, сказав, що останнім часом було закрито близько 30 тисяч робочих місць, назвав це неприпустимим і дав доручення міністерствам і відомствам вжити заходів, щоб зупинити ці процеси.

Згідно з інформацією, опублікованою в бюлетені Центробанку країни на 30 жовтня, офіційний курс долара склав 1,0493 маната. Курс євро - 1,1516 маната.

ЦБ Азербайджану з 16 лютого перейшов на використання бівалютного кошика при визначенні курсу маната. Тобто, ЦБ відмовився від прив'язки нацвалюти до долара і перейшов до кошика валют, де частка євро становить 30%. 21 лютого ЦБ перейшов до плаваючого курсу - за один день девальвація маната склала 35% - 1,05 маната за $1 проти 0,7862 маната/$1.